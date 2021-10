María González, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "La eliminatoria no está sentenciada"

María González, capitana del Rocasa Gran Canaria analizó el partido de vuelta que jugarán ante el Alpendorada de la competición europea. En el partido de ida de la segunda ronda de la EHF, el conjunto teldense consiguió la victoria (33-22) por once goles de diferencia. La jugadora del equipo insular señaló que "la eliminatoria no está sentenciada para nada, no podemos viajar allí con esa mentalidad para afrontar el encuentro, ya en otras competiciones nos hemos ido con rentas altas de goles a favor y luego hemos empatado allí, así que hay que ir a ganar el partido, se empieza de cero y esperamos poder traernos de vuelta para Gran Canaria la eliminatoria".

Sobre la victoria (27-22) en el partido ante el Porriño, María González indicó que "empezamos muy bien el partido, aunque es cierto que los balones no entraban, lo que hizo que tuviésemos muchos palos y ansiedad por querer hacerlo bien".



Además, la capitana del conjunto grancanario afirmó que "el equipo trabajó en defensa los sesenta minutos, muy fuerte, creyendo siempre que se podía conseguir y aunque estuvimos muchos minutos durante la primera parte por debajo, nunca dimos el partido por perdido, seguimos peleando y queriendo conseguir estos dos puntos en casa".