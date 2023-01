Marc Cardona: "Estamos muy contentos por el regreso de Kirian a los entrenamientos"

La UD Las Palmas completó una nueva sesión de trabajo y Marc Cardona fue el jugador que atendió a los medios, en sala de prensa, tras el encuentro. Sobre el rival, Cardona destacó que será un partido complicado ya que "ellos están en una situación difícil y eso les hace ser aún más peligrosos. No porque el Ibiza esté abajo en la tabla y nosotros arriba tenemos que ir allí a golear, al contrario, nos equivocaríamos si vamos con esa mentalidad. Tenemos que ir con el máximo respeto", afirmó.

"Al 2023 le pido que sigamos en la línea de la primera vuelta y que ojalá se pueda dar con ese ascenso", indicó el atacante amarillo.

Marc cree que es momento de pasar página tras el empate cosechado el pasado fin de semana ante el R. Racing Club: "El partido del otro día fue una pena, hicimos una buena primera parte y en la segunda lo teníamos controlado, con el tiro al larguero de ellos se nos metió un poco el miedo en el cuerpo y en una jugada aislada llegó el gol, toca pasar página ya y pensar en lo que viene".

En cuanto a sus sensaciones: "Hacía tiempo que no tenía esa regularidad en el campo, el ambiente que hay me está ayudando a recuperar la confianza. Da gusto venir a entrenar y la buena sintonía que hay se refleja en el campo", a lo que añadió sobre su faceta goleadora que "los goles van por rachas y no tengo ansiedad por marcar, aunque obviamente me gusta hacerlo. Llegan cuando tocan y si no los marco yo que lo haga otro".

También tuvo palabras para su compañero Kirian: "Lleva siendo uno de nosotros desde el primer día, ha venido siempre que ha podido y ha sido uno más, estamos encantados de que esté. Nos ha aportado mucho, cuando no nos salen las cosas y ves que viene a trabajar como uno más...Estamos contentos de que esté con nosotros".

"En la delantera siempre tiene que haber competencia, tanto Sandro, Andone como yo tenemos la suficiente humildad para estar en el banquillo y poder salir cuando nos toque. La grandeza de este equipo es que no hay titulares ni suplentes, todos rinden y ayudan", finalizó.