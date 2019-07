Maikel Mesa: "La UD tiene que ser ambiciosa"

La próxima temporada supone un desafío para Maikel Mesa. El futbolista lagunero explica que "si todo sigue como va" pactará en breve una nueva situación contractual con la Unión Deportiva, entidad a la que llegó el pasado verano procedente del Nástic de Tarragona. Para Mesa, el próximo proyecto del representativo "debe ser ambicioso y aspirar a lo máximo", según confesó en una entrevista concedida este miércoles en los deportes de COPE Gran Canaria.

El centrocampista tinerfeño asevera que en lo personal el año supone una reválida, tras vivir un primer año de amarilllo en el que no alcanzó regularidad, especialmente en las etapas de Paco Herrera y Manolo Jiménez. "Cuando no tienes la continuidad que esperars es difícil rendir a alto nivel, porque lo psicológico cuenta. Cuando tuve oportunidades demostré que puedo ser un jugador importante. La temporada pasada fue complicada para mí y para todos porque no conseguimos el objetivo", comentó.

Aunque no logró obtener la continuidad a la que aspiraba con Pepe Mel, Mesa no cree que esto le suponga ningún problema a lo largo del próximo curso. "Los dos últimos partidos decidimos parar por la espalda y pasar por el quirófano. Con Mel salí de las convocatorias pero acabé entrando en el equipo y demostrando que soy un jugador muy válido. Tengo contrato, creo en mí y sé que las cosas me van a salir bien", aseveró.

Sobre su continuidad, el futbolista tinerfeño recalcó que "estamos en ello. Si todo sale bien y va a normal será así. Vine a Las Palmas teniendo otras propuestas porque era lo que me pedía el cuerpo. Fue fácil encaminar todo porque quiero seguir aquí y triunfar de amarillo", señaló.