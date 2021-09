Luis Helguera, en Deportes COPE Gran Canaria: "La primera opción como entrenador siempre fue Pepe Mel"

El director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, analizó en Deportes COPE Gran Canaria la actualidad del equipo y habló sobre los objetivos para esta campaña.

Sobre el mercado de fichajes que finalizó hace unos días, Helguera indicó que “ha sido un mercado largo, hemos ido gota a gota y, aunque no hicimos fichajes al final, sí hemos hecho muchas operaciones: 22 en total. La salida de Aythami no fue una decisión fácil, pero al final hemos hecho una plantilla compensada y es la plantilla que queríamos. Hemos compensando el equipo y hemos reforzado todos los puestos. La plantilla tiene variedad de perfiles y un buen número de jugadores y futbolistas del filial, que es muy importante”.

En relación al objetivo que tiene el equipo para esta campaña, el director deportivo señaló que "el objetivo es ganar al Ibiza, hay mucha igualdad en esta categoría y hay que ir partido a partido. Los resultados nos darán permiso para soñar o no. Creemos que podemos vivir un año bonito, pero el campo es el que manda. Queremos estar lo más arriba posible y la plantilla está hecha para ganar partidos, pero día a día. No soy futurólogo, pero ojalá estemos arriba. Soy ambicioso y me gustaría quedar el primero, pero la liga es larga”.

También valoró el tropiezo que tuvo el equipo ante el Mirandés, y afirmó que "en Anduva no estuvimos al nivel que podemos estar. No hay excusas. Estas cosas tiene que valer para tener los pies en el suelo y saber cómo es la categoría. Toca corregir errores y centrarnos en el Ibiza. Los chicos y el entrenador se reunieron hoy para remediar lo ocurrido en este encuentro".

Sobre Ibai Gómez dijo que“es un chico inteligente. Hubo conversaciones y no se dio. Y si no se dio entonces, no se dará ahora. La realidad es que no se pudo hacer”.

Antes de la renovación de Pepe Mel hubo conversaciones con varios entrenadores, aunque Helguera tenía claro que la primera opción era siempre Mel.“Tenemos que buscar siempre en el mercado cualquier tipo de entrenador. Es normal reunirse con entrenadores y Mel lo sabía y sabía que era la primera opción. Hay que estar tranquilos porque el recorrido es largo y la temporada es difícil, pero Mel es el entrenador que quería el presidente y el director deportivo. Estamos a tope con nuestro cuerpo técnico y con el equipo”, confirmó.

El lateral izquierdo está bien cubierto para el director deportivo, ya que “Benito es un gran lateral izquierdo. Con mucho recorrido profesional. Tenemos a Cardona con potencial y jugadores del filial más jugadores que pueden estar ahí, por lo que el lateral izquierdo está bien cubierta. Benito salió peor parado pero no sólo fue culpa de él”, comentó Luis Helguera.

También fue muy claro al indicar que “Viera es el mejor. Es un Jugador de Primera División de equipo importante. Referencial y diferente. Fichamos a una persona reconocible que es un líder en la isla y en el vestuario. Tiene claras las cosas, compite y entrena muy bien. Será un referente importante en los próximos años. No le veo ninguna pega a su fichaje. Encaja Viera como un guante en todo. Nos aportará mucho, eleva el nivel táctico y técnico. Viera entrena como el primero, llega pronto y se va el último y todo eso suma. Nos dará mucho y subirá el nivel”.

El club trabaja en la posibilidad que Sergio Ruiz continúe en la UD tras el mercado inviernal, y dijo Luis Helguera que “Sergio es un jugador que aporta mucho. Es versátil y sería más importante que se quedase. Intentaremos que sea así, pero no sra nada fácil. Nos gustaría que se quedara y claro que vamos a intentar que se quede, porque el chico está a gusto y quiere quedarse. Ha encajado muy bien y valora la posibilidad de quedarse”.

Hay dos jugadores que ya empiezan a despuntar y no pasan inadvertidos para el resto de equipos. “Por Moleiro y Ale García hay interés de equipos de Primera División y de fuera de España”, señaló el director deportivo de la UD Las Palmas.