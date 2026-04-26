Luis García ha destacado la importancia del "control emocional y el equilibrio" para afrontar las jornadas decisivas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha asegurado que el equipo llega "en un buen momento" para enfrentarse al Cádiz CF tras una semana de buenos entrenamientos. A pesar de la importancia del choque, el técnico ha querido rebajar la tensión y ha negado que se trate de una final: "El lunes tampoco va a ser una final, porque quedan seis partidos por delante". El objetivo es claro: "tratar de sumar de 3 y centrarnos única y exclusivamente en el partido del Cádiz".

Un rival reactivado por el cambio de técnico

García ha puesto el foco en la principal dificultad del encuentro: el cambio de entrenador en el banquillo gaditano. Según el técnico, esta situación provoca que "la gente se se reactiva, todo el mundo pone las orejas tiesas". Ha recordado que el Cádiz, pese a su "situación comprometida", fue líder de la categoría en la jornada 9 y cuenta con "muy buenos jugadores".

La incertidumbre sobre el planteamiento del nuevo técnico es total. "Tenemos referencias y todos son supuestos, pero no hay ninguna certeza de lo que vaya a ocurrir", ha admitido García, quien cree que el equipo tendrá que "ir ajustándose durante el partido", de manera similar a lo que ocurrió en el duelo contra la Cultural Leonesa.

Parte médico: Enzo y Sandro, bajas casi seguras

En el apartado de bajas, el entrenador ha confirmado que Enzo Loiodice no estará disponible. Por su parte, Sandro "sigue con unas molestias que no le permiten ir limpio del todo", por lo que "seguramente, sea baja también". La buena noticia es el regreso de Taisei, que "ya está entrenando", aunque su participación se decidirá en las próximas horas. Sobre Jonathan Viera, ha despejado cualquier duda: "No tiene ningún tipo de molestia, ha hecho todos los entrenos en buenas condiciones".

El equilibrio emocional como factor decisivo

Ante la cercanía de las jornadas decisivas, Luis García ha destacado la importancia del "control emocional y el equilibrio". El técnico considera fundamental aislarse de la presión externa y la inmediatez. "Vivir en el estrés, vivir en esa todo acelerado no lleva nunca a tomar buenas decisiones, y es importante tener equilibrio", ha sentenciado.

Vivir en el estrés, vivir acelerado no lleva nunca a tomar buenas decisiones" Luis García Entrenador de la UD Las Palmas

Finalmente, ha agradecido el desplazamiento de la afición a Cádiz, cuyo apoyo considera clave. Para el técnico, el aliento de los seguidores "va a ser fundamental" en este tramo final de la temporada. "Lo único que podemos es agradecerles desde lo más profundo el que nos estén ayudando", ha concluido.