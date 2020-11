Los internacionales del Herbalife Gran Canaria disputan los partidos clasificatorios para el Eurobasket

Los jugadores internacionales del Herbalife Gran Canaria comienzan a disputar partidos con sus respectivas selecciones clasificatorios para el Eurobasket. En el caso de Andrew Albicy, Francia juega hoy y el domingo ante Reino Unido y Alemania, respectivamente. Por otra parte, Javier Beirán disputa con España dos partidos, ante Israel y Rumanía. Además, Tomas Dimsa, internacional con Lituania, afrontará dos encuentros contra Dinamarca y Bégica, mientras que Jacob Wiley, Macedonia, disputará también dos compromisos internacionales frente a Italia y Estonia. En el caso de Montero, con la República Dominicana, se mide a Islas Vírgenes de Estados Unidos y Cuba.

Además, con su selección:

