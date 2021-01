Los dos equipos grancanarios de Segunda División B se miden en la primera jornada del año

La UD Tamaraceite, equipo del grupo cuarto, subgrupo A, de la Segunda División B de fútbol, ya piensa en el derbi capitalino que le enfrentará a Las Palmas Atlético el próximo 10 de enero de 2021. El choque ante el filial amarillo se disputará el segundo domingo de enero en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, a partir de las doce del mediodía, y corresponde a la novena jornada de la competición.

Las Palmas Atlético ocupa actualmente el noveno puesto con 6 puntos, 1 victoria, 3 empates y 4 derrotas en la competición. El Tamaraceite, debutante en la categoría de bronce, finalizó el año 2020 de la mejor manera posible, con un triunfo el pasado día 20 en el tiempo de prolongación ante el Recreativo de Huelva (2-1), decano del fútbol español, situándose en el segundo puesto de la clasificación, a seis puntos del líder Algeciras. "Estamos segundos en un grupo fuerte, aunque es algo anecdótico. Siempre he confiado en esta plantilla y en este grupo, sé de lo que es capaz y no me ha sorprendido que haya hecho esta primera vuelta tan buena", ha declarado Héctor Ramírez, presidente del Tamaraceite, a los medios oficiales del club. El máximo dirigente de la entidad isleña ha hecho balance de un 2020 "que no ha sido bueno por la pandemia, porque muchos hemos perdido a familiares", pero a nivel deportivo recuerda que ha sido "un año histórico" por el ascenso del club y alcanzar la Segunda División B "tras una segunda vuelta espectacular".