Loiodice ya es de la Unión Deportiva

Enzo Loiodice (París, 27/11/2000) se convierte en el segundo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador llega procedente del Dijon; esta última temporada estuvo cedido en el Wolverhampton, de la Premier League 2.

El centrocampista fue internacional con Francia en las categorías Sub 19 y Sub 20. Ha completado un total de 24 partidos en la Ligue 1 de Francia. Esta temporada fue cedido al Wolverhampton Wanderers Footbal Club Sub 23.

El jugador se realizará este martes el test PCR. Este miércoles, en cuanto se conozcan los resultados, pasará reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y será presentado en rueda de prensa telemática alrededor de las 17:00h. A continuación, se incorporará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva.