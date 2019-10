Lemos será titular ante el Fuenlabrada

La UD Las Palmas quiere olvidar la derrota ante el Cádiz (2-0) y centrarse en el siguiente partido de Liga, que será el domingo a las 17 horas en el Estadio de Gran Canaria ante el Fuenlabrada. Para ello, Pepe Mel tendrá que realizar un cambio en el once por la lesión de Mantovani, con lo que el central uruguayo del conjunto isleño, Mauricio Lemos, volverá al equipo inicial acompañando en la zona defensiva a Aythami Artiles. Y es que tras los buenos resultados de las últimas jornadas, y el buen partido ante el Cádiz donde no se pudo ganar, el míster del equipo grancanario optará por repetir el sistema y los futbolistas que están entrando en estos partidos. Al relevo en la zaga, hay que sumar la ausencia de Pedri, que ya no estuvo en el Ramón de Carranza al estar con la selección española disputando en Mundial de Brasil.

El rival de esta jornada, el Fuenlabrada, ha conseguido 3 victorias fuera de casa en esta campaña ante el CD Tenerife, Extremadura y Elche.