Lemos quiere “intentar ir a Primera”

Álvaro Lemos, lateral de la Unión Deportiva, se convirtió este miércoles en el portavoz del vestuario de la Unión Deportiva antes de la visita al Mirandés y con un pico alto de rendimiento del equipo. “Si me preguntas a mí soy una persona ambiciosa que siempre quiere ir a más e intentar ir a Primera”, valoró el coruñés después de la sesión preparatoria.

Eso sí, el futbolista gallego quiere ser cauteloso y que esa ambición no se confunda con una falsa sensación de euforia. “No miramos la tabla, solo el partido que nos viene. Suena a tópico pero es la realidad. Siempre me he sentido muy querido en el vestuario. Soy ambicioso pero hay que pensar en ir partido a partido”, comentó.

Aunque el carrilero del representativo sí que saca pecho por la dinámica del equipo, que ha derrotado durante tres jornadas consecutivas a los tres recién descendidos de Primera. "No creo que no le podamos ganar a cualquier equipo de la categoría, pero sí es muy complicado. Trabajamos para ganar y demostrar que también estamos ahí y que podemos hacerlo", comentó.

Por ello, para el jugador amarillo es vital el próximo encuentro ante el Mirandés. "Queremos romper la racha que tenemos en Anduva, estamos confiados y esperamos poder lograr la victoria. Agradezco los elogios, trato de trabajar y hacerlo lo mejor posible para intentar ganarme el puesto. En el equipo hay mucha competencia", expuso.

Antes de terminar, Lemos incidió en su buen estado personal esta temporada. "Este año me he preparado mucho mentalmente. Voy a ser papá y eso me hace ver las cosas de otra manera. El año pasado fue muy complicado y lo he conseguido superar a base de trabajo, estoy muy contento", concluyó.