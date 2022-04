Lemos, jugador de la UD Las Palmas: "Vamos a intentar conseguir los quince puntos"

Álvaro Lemos habló sobre la actualidad del equipo y de las cinco jornadas que restan para acabar el campeonato. El lateral derecho de la UD Las Palmas señaló que "vamos a ir partido a partido, como hasta ahora, dando lo mejor de nosotros. Vamos a intentar conseguir los quince puntos".

Además, Lemos afirmó que "me centro en el Málaga, en hacerlo bien y ganar. Hacer matemáticas no sirve de nada, debemos seguir partido a partido".

También comentó el jugador de la UD Las Palmas que "estoy encantado con la confianza que me ha dado y me gusta el sistema de juego, se adapta a mí. Intentamos tener orden en el campo, el entrenador nos pide tener control y valorar cuándo tienes que subir y cuando no".