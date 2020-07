La UD Las Palmas termina la temporada con una victoria cómoda

La Unión Deportiva Las Palmas superó con holgura 5-1 al Extremadura UD en la última jornada de la Liga SmartBank. Kirian, Pedri, Mauricio Lemos y Rubén Castro, por partida doble, firmaron los cinco goles de la UD. El enfrentamiento sirvió para ver el debut de dos nuevos futbolistas de la cantera: Álex Domínguez y Pol Salvador. No obstante, el mediocentro juvenil no finalizó el choque al recibir un golpe nada más saltar al terreno de juego.

El partido comenzó con ritmo y con un conjunto visitante que repitió la puesta en escena de sus últimos duelos. Sin nada en juego, los de Mosquera han demostrado una mejoría en la fluidez que les permite desplegar con mayor soltura un juego vistoso y rápido. Las ocasiones no llegaron hasta el cuarto de hora cuando, en un trance de 6 minutos, el equipo dejó sentenciado el partido. En el primer acercamiento claro de Las Palmas, tras una jugada muy elaborada, Kirian rompió el empate con un fantástico testarazo a centro de Álvaro Lemos. Cuando todavía celebrábamos el gol del tinerfeño, otra gran jugada colectiva dio la oportunidad a Pedri de ampliar la diferencia y no perdonó. Finalmente, y con el Extremadura aún noqueado, el que más sabe de esto, Rubén Castro, puso el tercero gracias a un pase atrás de Cedrés. El éxtasis decayó pero no tardó en regresar en forma de un nuevo golazo. A balón parado, justo antes de la pausa para la hidratación, Mauricio Lemos firmó un auténtico golazo que decantaba aún más el choque. Un cuarto de hora de mucho acierto que dejó sin historia el resto de partido. El segundo tiempo se inició con más de lo mismo. Rubén repitió de cara al gol y puso el quinto tanto de diferencia. Nuevamente la aparición de Galarreta, que asistió en esta ocasión, fue fundamental. El partido perdió ritmo y Pepe Mel refrescó el plantel haciendo debutar a otro chico. Pol Salvador entró aunque apenas disfrutó del duelo. En su primera acción recibió un golpe fortuito que le dejó aturdido y pese a tratar de reincorporarse al juego, fue desplazado al hospital. En el tiempo de descuento, Sabit Abdulai puso el tanto del honor para su equipo. El campeonato se cierra con un triunfo que deja a Las Palmas con un registro de puntuación mayor al del curso anterior. El Extremadura por su parte ve cortada su extraordinaria racha final y no ha podido despedir con victoria su andadura en la categoría de plata del fútbol español.