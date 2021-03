La UD Las Palmas sigue trabajando de cara al derbi

La UD Las Palmas continúa completando sesiones preparatorias de cara al derbi que se disputa este domingo, a las 20.30 horas, en el Heliodoro Rodríguez López. Antes de viajar hacia Tenerife, la plantilla del conjunto grancanario realizará un entrenamiento de activación en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Un encuentro especial para el equipo amarillo, según señaló el técnico Pepe Mel "los jugadores saben la importancia que tiene un partido como este para nuestra afición y tenemos que centrarnos en sacar un buen resultado.

En relación al once que puede situar la UD Las Palmas en este partido es una incógnita, ya que Pepe Mel podrá contar con futbolistas que se han recuperado de las molestias físicas, como son los casos de Maikel Mesa, Rober, Óscar Clemente y Dani Castellano, aunque por lo visto en las últimas jornadas no habrá muchos cambios respecto al que está utilizando el técnico del conjunto grancanario. Durante toda la semana, diversos protagonistas han analizado el encuentro de este domingo. Rober indicó " es un partido especial y que se vive de una manera apasionada. Es algo que se ve en la calle, en los trabajadores del club, en los compañeros y lo que tenemos claro es que vamos a darlo todo". Otro de los futbolistas que valoró esta jornada fue Álex Suárez. El central amarillo afirmó "el derbi siempre es un partido especial y no haber ganado en el Heliodoro desde hace tanto tiempo supone una motivación para nosotros ".

El partido se disputa en el Heliodoro Rodríguez López, un escenario en el que la UD Las Palmas no consigue la victoria desde hace 19 años, temporada 20021-2002, con triunfo de los grancanarios (3-1), con goles de Tevenet, Josico y Nacho González. Desde ese momento hasta ahora, los resultados de Las Palmas han sido seis derrotas y cuatro empates.