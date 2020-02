La UD Las Palmas sigue sin ganar en 2020

La UD Las Palmas no encuentra el camino de la victoria en lo que va de año y es que desde el 15 de diciembre, ante el Elche por 2-3, no logra ganar en la competición liguera. En total, siete encuentros consecutivos donde la UD no ha encontrado el camino del triunfo, a lo que se podría sumar el partido de Copa del Rey ante el Badajoz, con lo que son ocho partidos oficiales sin poder ganar. Actualmente, el club isleño ocupa la duodécima plaza de la tabla con 35 puntos, a cinco puntos de la promoción de ascenso y con seis de diferencia respecto al descenso.

Las próximas dos jornadas, la UD Las Palmas jugará a domicilio ante el Numancia y el Alcorcón, respectivamente.