La UD Las Palmas no saldrá de Gran Canaria en pretemporada para evitar contagios

La Unión Deportiva Las Palmas no saldrá de Gran Canaria para realizar la próxima pretemporada por riesgo de posibles contagios del coronavirus covid-19, según ha confirmado este miércoles Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad grancanaria. La intención del club era volver a realizar el trabajo en Málaga, como el verano anterior en las instalaciones del complejo deportivo Marbella Football Center, por la posibilidad de enfrentarse a rivales de igual o superior categoría en territorio peninsular. Sin embargo, Ramírez ha dicho que no expondrán a la plantilla a posibles contagios en un hotel que compartirían con otras personas, principalmente turistas, en plena época estival, a quince días de empezar la competición. "No podemos asumir ese riesgo", ha señalado Miguel Ángel Ramírez.

La Unión Deportiva trabajará en su Ciudad Deportiva de Barranco Seco, reformada hace un año, con el único inconveniente de encontrar rivales de nivel a los que medirse durante la preparación. Ramírez ha dicho que Gran Canaria es el "mejor destino del mundo", y que por "clima e instalaciones" es el lugar ideal para llevar a cabo los entrenamientos, pero que la mayor dificultad es encontrar adversarios para los amistosos. En ese sentido, ha confirmado que el Marítimo de Madeira (Portugal) jugará este verano en Gran Canaria, en el habitual partido entre ambos clubes que va alternando cada año sus escenarios, y que negociarán con "uno o dos equipos más" del fútbol profesional español, además de medirse a los dos equipos grancanarios de Segunda B, uno de ellos su propio filial, Las Palmas Atlético.