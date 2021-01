La UD Las Palmas quiere acabar la primera vuelta con una victoria

La UD Las Palmas busca acabar la primera vuelta del campeonato en la competición de Segunda División con una victoria. El cuadro amarillo está actualmente con 26 puntos en la clasificación. La convocatoria del conjunto que dirige Pepe Mel para el partido de este domingo ante el Mallorca la forman Álvaro Valles y Álex Domínguez, como porteros, Álvaro Lemos, Ale Díez, Álex Suárez, Eric Curbelo, Jonathan Silva, Ismael Athuman, Coco y Dani Castellano, defensas, Javi Castellano, Sergio Ruiz, Maikel Mesa, Benito Ramírez, Fabio, Óscar Clemente, Kirian Rodríguez, Pau Miguélez y Diego Gutiérrez, como centrocampistas, y Rober, Araujo, Edu Espiau y Clau, como delanteros.

El posible once del conjunto grancanario podría estar formado por Álex Domínguez; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo, Dani Castellano; Sergio Ruiz, Javi Castellano; Benito Ramírez, Rober, Kirian; Sergio Araujo. El técnico del conjunto amarillo, Pepe Mel, indicó "sin tener miedo a nadie y saliendo a ganar el fútbol te premia y lo vimos ante el Espanyol. Eso es lo que buscaremos ante el Mallorca que es un gran equipo. No tengo quejas de ningún jugador y ninguno ha venido a quejarse. Me remito a que ahora tenemos menos partidos y es complicado trabajar con tantos jugadores. Cedrés se perderá toda La Liga y Aythami es muy probable que también". Por su parte, Javi Castellano afirmó "es cierto que contra los equipos de arriba tendemos a competir mejor. La razón no la sabemos. El domingo va a ser un partido muy disputado, ellos tienen muy buen ritmo de juego y nosotros tenemos que exigirnos mucho para tener la opción de ganar".