La UD Las Palmas, un punto más cerca de la permanencia

El partido comenzó más abierto que los anteriores compromisos donde estuvo presente Las Palmas. La primera oportunidad llegó a los 5 minutos en botas de Fede Varela con un disparo centrado desde dentro del área. La respuesta del Albacete no tardó y antes del cuarto de hora, dos disparos de Acuña generaron peligro sobre la portería de la UD. De ahí al descanso el choque mejoró para los locales que gozaron ocasiones en las que Josep tuvo que intervenir. Las dos ocasiones más claras se vieron al filo del descanso. En primer lugar un disparo al travesaño de Karim para los manchegos y acto seguido otro al poste de Fede Varela para los nuestros. El segundo acto comenzó con un doble cambio en el equipo de Lucas Alcaraz. Edy Silvestre y el ex amarillo, Maikel Mesa aparecieron en escena para dar fortaleza en el medio del campo. El ritmo descendió con la reanudación y la primera oportunidad fue para Álvaro que marró a portería vacía un error amarillo. Mel buscó refrescar el nivel de los suyos con un triple cambio que amplió ligeramente la posesión para los suyos, no obstante el partido se igualó desde el aparente cansancio de los futbolistas. En el tramo final, ya con el evidente cansancio de los jugadores y con el partido abierto, el marcador no varió pese a que Las Palmas generó peligro sin materializar ocasiones claras de gol. Este empate mantiene invicta e imbatida a la UD Las Palmas que buscará un nuevo resultado positivo este sábado ante el Elche (18:30 horas), mientras que el Albacete finaliza su tercer compromiso como local sin victoria antes de visitar al colista, el Racing de Santander, este fin de semana.