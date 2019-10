La UD Las Palmas ya prepara el partido ante el Depor

A un punto de la promoción de ascenso se ha situado la UD Las Palmas tras las tres victorias consecutivas, Albacete, Ponferradina y Lugo, donde además, el equipo ha mostrado buen juego, solidez defensiva y automatismos en la zona atacante. De cara al partido ante el Deportivo de la Coruña, el cuadro isleño no podrá contar con JosepMartínez, convocado por la selección sub 21 y Galarreta, por sanción, con lo que habrá cambios significados en el once con la entrada de Alvaro Vallés y previsiblemente, Javi Castellano.

Para el encuentro del domingo a las 20 hora canaria se espera la mejor entrada de la temporada en el Estadio de Gran Canaria.