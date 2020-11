La UD Las Palmas pone en marcha las propuestas de compensación para los abonados

La UD Las Palmas ha informado que desde este miércoles se ponen en marcha las diferentes fórmulas de compensación para los abonados. El club grancanario ha emitido un comunicado en el que señala "La UD Las Palmas activará desde este miércoles, 4 de noviembre, diferentes fórmulas para que los abonados de la pasada temporada (solo particulares) puedan hacer uso del 25% del valor proporcional del pago del abono de la temporada 2019/20 correspondiente a aquellos encuentros que no pudieron disputarse con público debido a la situación generada por el COVID-19. Las propuestas a las que pueden acogerse los abonados hasta el próximo 30 de noviembre, a través de la oficina virtual del abonado, son las siguientes:

- Donación del equivalente al 25% del pago del abono de la temporada 2019/20 a la Fundación UD Las Palmas. La UD Las Palmas otorgará un diploma como “Abonado Protector” en agradecimiento a quienes se acojan a esta opción, que le asegura un trato prioritario esta temporada, cuando la situación sanitaria permita el acceso de público, hasta completar el aforo permitido por las autoridades. El Diploma se le hará llegar a su domicilio.

- Vale de descuento equivalente al 25% del pago del abono de la temporada 2019/20, canjeable en la Tienda Oficial, situada en el Estadio Gran Canaria, hasta el 10 de diciembre. Dicho vale se enviará al correo electrónico del abonado y debe presentarse físicamente en la Tienda. Esta opción le asegura un trato prioritario esta temporada, cuando la situación sanitaria permita el acceso de público, hasta completar el aforo permitido por las autoridades.

En cuanto se permita el regreso de los aficionados a los estadios, la UD Las Palmas abrirá la campaña de abonados de la presente temporada. Será en ese momento cuando los abonados de la temporada pasada que no hayan optado por alguna de las anteriores propuestas, podrán solicitar el 25% de descuento en la renovación de su abono para la temporada en curso. Finalmente, aquellas personas que no estén interesadas en ninguna de las opciones propuestas y decidan no renovar su carné para la presente temporada, podrán solicitar la devolución del 25% del pago del abono de la temporada 2019/20, al finalizar la campaña de abonados 2020/21".