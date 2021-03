La UD Las Palmas pierde el partido previo al derbi

Pepe Mel no encontró motivos para modificar profundamente el once de la pasada jornada, en Fuenlabrada. Recuperado Sergio Ruiz, que formó en la foto inicial junto a su nuevo socio Christian Rivera, el único cambio fue en el lateral zurdo: Jonathan Silva por Dani Castellano. El bloque de ataque se mantuvo con el cuarteto Pejiño, Araujo, Rafa Mujica y Jesé. Sin embargo los amarillos no estuvieron cómodos durante muchos minutos en el campo ante un rival que presionó incluso en el sector defensivo local. Jesé fue la pieza más inquietante en el amanecer del encuentro. En jugadas con firma propia envió dos disparos con mucha intención. El primero lo retuvo el meta Juan Carlos y el segundo, con más picante, se perdió dando un zumbido junto al poste. Su osadía rompía una noche de gran ritmo pero pocos acontecimientos.

A Las Palmas le costaba entender el partido, pero resolvía situaciones con ataques impulsivos. Y después de una etapa de resistencia por el dominio del Girona, llegó la jugada que abrió una brecha. Araujo conectó en el carril izquierdo con Alvaro Lemos. El gallego -con el brazalete de capitán este viernes- se encontraba de manera circunstancial por aquel sector.

Corrió Lemos en vertical y fue derribado por Nahuel Bustos después de pisar el área de Naciente. El colegiado Moreno Aragón no dudó en señalar la pena máxima; tampoco hubo debate en la sala VAR. El 1-0 fue una dosis de tranquilidad para los grancanarios antes del descanso. El propio Alvaro Lemos fue el ejecutor del penalti, enviando el balón al lado opuesto que había elegido Juan Carlos.

Pero la alegría fue efímera. Porque el partido cambió de dirección en la segunda parte. Un error en el pase al portero lo aprovechó Sylla, a placer. Y aunque Las Palmas tuvo varias oportunidades para el 2-1, el Girona se puso por delante en el marcador al certificar un contragolpe su exterior Yan Couto. Pepe Mel refrescó el once y las ideas para un precipitado final de partido que Las Palmas afrontó como una contrarreloj. Sin embargo todos sus intentos no fructificaron pese al asedio local y los puntos vuelan a Montilivi.