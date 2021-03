La UD Las Palmas ya piensa en el derbi

La UD Las Palmas ya piensa en el clásico del fútbol canario. Tras el encuentro ante el Girona, en el que el conjunto grancanario perdió en el Estadio Gran Canaria(1-2), el equipo que dirige Pepe Mel comienza a preparar el siguiente compromiso liguero, ante el CD Tenerife, que se disputará el próximo domingo 28 de marzo en el Heliodoro Rodríguez López, a las 20.30 horas.

Los jugadores retoman este lunes las sesiones preparatorias en la Ciudad Deportiva tras la jornada de descanso que han tenido hoy. El entrenador del club grancanario, Pepe Mel, tras el encuentro contra el cuadro catalán, señaló "ya el lunes nos toca empezar a pensar en el partido ante el Tenerife". Los dos equipos llegan muy igualados a esta cita, ya que el CD Tenerife está con 40 puntos en el puesto 11 de la tabla clasificatoria, con un balance de 11 victorias, 7 empates y 12 derrotas, mientras que la UD Las Palmas está con 39 puntos, con 10 triunfos, 9 empates y 11 partidos perdidos, en el puesto 12 de la clasificación. Para este encuentro, el conjunto amarillo no podrá contar con el portero Álex Domínguez, convocado por la Sub 21, con lo que Álvaro Valles será el guardameta para esta jornada.

En el compromiso de la primera vuelta disputado en el Estadio Gran Canaria la victoria fue para Las Palmas (1-0). El once de la UD en este encuentro de la primera fase de la competición estuvo formado por Álvaro Vallés, Jonathan Silva, Aythami Artiles, Alex Suárez, Álvaro Lemos; Fabio González, Loiodice, Sergio Ruiz; Rober, Edu Espiau, Benito Ramírez. Un equipo inicial muy diferente al que está utilizando el técnico en las últimas jornadas, ya que ante el Girona el once estuvo formado por Álex Domínguez, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Álex Suárez, Jonathan Silva; Araujo, Christian Rivera, Sergio Ruiz, Pejiño; Jesé, Rafa Mujica. Habrá que esperar para ver el once que juega este partido por parte de la UD Las Palmas.