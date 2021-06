Las Palmas de Gran Canaria acoge el XVII Congreso Nacional de Peñas de Fútbol

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha destacado este sábado que esta ciudad potencia el turismo deportivo y los valores sociales del fútbol con la celebración del XVII Congreso Nacional de Peñas, en el que participan 375 representantes de 37 federaciones en las que se agrupan más de 8.000 peñas y más de 900.000 aficionados españoles.

Junto al concejal de Deportes, Aridany Romero, Hidalgo ha participado en el acto desarrollado en el Auditorio Alfredo Kraus, en el que también estuvieron presentes el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López, el presidente de Aficiones Unidas, José M. Mateos, y el presidente de la Federación de Peñas de la UD Las Palmas, César García.

Hidalgo ha elogiado el factor de cohesión social que ofrecen las peñas y su impulso positivo en el denominado turismo deportivo que propicia la actividad futbolística en las ciudades, ya que muchos aficionados aprovechan y extienden su estancia para hacer turismo.

"No terminamos de creernos que en España tenemos las mejores aficiones del planeta. No somos conscientes de lo que hemos avanzado en distintos aspectos como seguridad y convivencia. Este es uno de los pilares sobre los que se sustenta el deporte. Sin las peñas y sin público no habría deporte posible”, ha subrayado el regidor, según informa el Consistorio en un comunicado.

Este congreso iba a celebrarse en junio de 2020, pero la situación sanitaria propició que se aplazara a 2021, cuando ha podido desarrollarse con normalidad con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.

La apertura del congreso contó con la participación telemática del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quien expuso a los peñistas los principales proyectos en los que trabaja la competición liguera.