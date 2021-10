La UD Las Palmas golea y se sitúa en la sexta plaza

Pero los deberes estaban hechos, con un partido resuelto con los tantos de Jonathan Viera, Pejiño, Jesé y Peñaranda. Los amarillos fueron letales en el área rival, con la ambición de seguir mirando a la zona alta de la clasificación. Se gustaron y tuvieron la puntería para resolver los problemas defensivos que durante media hora planteó su rival.

Pepe Mel se esforzó durante la semana en repetir el once que tan buen funcionamiento había ofrecido frente a la Ponferradina en la anterior jornada. Pudo recuperar al goleador Pejiño, que mantuvo la plaza en el once inicial, pero optó por Fabio González para relevar al lesionado Enzo Loiodice. Las molestias en el hombro del galo impidieron la reiteración de ese once que había respondido tan eficazmente con el entonces líder de la categoría.

Las Palmas trató de salir con intensidad ante un adversario que se protegió con orden. A los amarillos les costaba enlazar entre sí para descoordinar las líneas del Efesé, que se organizó para impedir las iniciativas de Moleiro y Viera. Sin embargo, a la media hora se abrió el tanteador. En once minutos Viera, Pejiño y Jesé dinamitaron con sus goles el partido.

En el 1-0 los amarillos combinaron en el corazón del área y Viera, que estaba al límite en un remate a puerta, fue golpeado por Boateng derribándolo. El claro penalti lo transformó el propio Viera con un disparo a media altura.

El 2-0 llegó apenas cuatro minutos después. Pejiño se fabricó su propia oportunidad, con un zurdazo desde treinta metros que se colocó junto al poste.

Las Palmas quería más. Pejiño pudo anotar de nuevo con un derechazo cerca del ángulo. Y el colegiado, en el 39, anuló un gol a Sergi Cardona al señalar una falta de Viera sobre el zaguero Delmás.

Pero la ambición grancanaria seguía con sed, no se había saciado. El tercero de la serie fue obra de Jesé, con una precisa vaselina tras servicio profundo de Fabio González. En un abrir y cerrar de ojos, los dos equipos se fueron al descanso con una sensación festiva para jugadores y aficionados grancanarios.

Las Palmas siguió a lo suyo en la segunda parte. Viera volvió a ver cómo un remate suyo moría en la línea de gol de la portería de Curva, esta vez salvada por el portero Martínez. Sin embargo el 4-0 llegaría después de la expulsión de Boateng, en un contragolpe que acabó con asistencia de Jesé y remate de Peñaranda a quemarropa.

El gol del Cartagena llegó en el tramo final, con un potente y lejano chut de Dauda. Pero el protagonista final fue su portero Marc Martínez, rechazando varios remates en el área, entre ellos un penalti ejecutado por Rafa Mujica y cometido sobre Peñaranda.