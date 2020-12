La UD Las Palmas espera recuperar jugadores para el partido ante el Alcorcón

La UD Las Palmas vuelve a jugar en casa, tras los partidos ante Lugo y Ponferradina, contra el Alcorcón. Para este partido, el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, espera recuperar a varios de los futbolistas con lo que no ha podido contar en los últimos encuentros, ya que tanto Aythami Artiles, Sergio Ruiz, Araujo, Pejiño, Javi Castellano, Jonathan Silva, Kirian y Ále Diez están con molestias físicas, mientras que Éric Curbelo no pudo actuar en Ponferrada por sanción. Además, por acumulación de amonestaciones, no podrá jugar el encuentro de la jornada 18 en Segunda División, Álvaro Lemos.

El conjunto grancanario empieza a partir de mañana a prepara el encuentro que se jugará el domingo, a las 17.15 horas, contra el Alcorcón. El equipo isleño llevará a cabo sesiones preparatorias el lunes, martes, jueves y viernes, a las 10.30 de la mañana, en la Ciudad Deportiva, mientras que el miércoles será jornada de descanso, y el sábado el entrenamiento se realizará en el Estadio Gran Canaria, a las 10.30 horas.