La UD Las Palmas, a la espera de conocer si se permite la entrada de aficionados al Estadio Gran Canaria

Todavía no hay respuesta oficial a la entrada de aficionados en el Estadio Gran Canaria para el partido del sábado, 13 de junio, a las 18.30 horas. En las últimas horas, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez analizó esta propuesta y afirmó "“el ministerio de Sanidad está trabajando con el ciclismo, el fútbol y el baloncesto. Y precisamente este domingo se ha hablado de los aforos en los estadios. Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y las ligas y federaciones están trabajando para ver si podemos dar una respuesta en común. No puede haber diferencias y no vamos a renunciar a dar una respuesta conjunta”.

El primero en solicitarlo ha sido el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez que indicó "en fase 3 las competencias son de las Comunidades Autónomas. Además, Tebas nos ha dicho: 'Nadie puede impedirlo". Desde el Gobierno de Canarias, el presidente, Ángel Víctor Torres valora la iniciativa de la UD Las Palmas de manera positiva ""si el protocolo es claro, si las normas se establecen con rigor, si el día anterior se explica la forma de accesos de los aficionados, si entran con mascarillas y guantes, si se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, hablando de un tercio del aforo que es lo que se marcará, podría ser algo importante para normalizar la actividad deportiva, normalizar también lo que es el atractivo del deporte, y también es importante para Canarias".

La iniciativa de poder contar con presencia de público en el Estadio Gran Canaria ha tenido respuesta desde el Consejo Superior de Deportes, por parte de la presidenta Irene Lozano "si el Gobierno de Canarias está de acuerdo en que juguemos con público, si La Liga está de acuerdo en que juguemos con público, pero el CSD no lo está, no jugaremos con público". El ministro de Sanidad, Salvador Illa también ha valorado la situación e indicó "Pueden empezar las competiciones. El acuerdo es que se celebren de momento a puerta cerrada en las condiciones que ha acordado el Consejo Superior de Deportes, respetando los protocolos del propio Consejo Superior de Deportes y que supervisó el ministerio de Sanidad, acordes a lo que entendemos que tienen que ser las medidas de protección para los participantes de todas las competiciones deportivas".

Todo parece indicar que los próximos días serán definitivos para conocer si como señaló Ramírez "nos podríamos convertir en el primer estadio de las grandes Ligas en tener aficionados en las gradas", o habrá que esperar a que sea en todos los campos a la misma vez, y también está la opción que se lleve a cabo la próxima temporada.