La UD Las Palmas empata ante la SD Huesca

Un cambio realizó García Pimienta en el once inicial respecto al once que jugó frente al CD Lugo en el Gran Canaria. El galo Loiodice recuperó su sitio en el equipo titular, mientras Benito Ramírez regresaba al banquillo frente a la SD Huesca. El técnico del equipo amarillo habría expresado en la víspera que el plan de partido no se modificaba ante un rival tan poderoso como el aragonés. Y ese intento se plasmó durante los 94 minutos de juego.

El encuentro conservó mucha igualdad en la primera parte, aunque con varias ocasiones en ambas porterías. Las Palmas ya hizo trabajar entonces al portero Andrés Fernández con un disparo de zurda obra de Mujica y con un chut desde fuera del área de Kirian Rodríguez, que tenía mucho veneno. También Jesé tuvo su oportunidad para inaugurar el marcador, con un intento cruzado que no encontró portería.

En la zona defensiva canaria, quizá el momento de más inquietud canaria llegó en el minuto 25 con un centro lateral de Marc Mateu que Darío malogró con un desvío por encima del larguero. Todo lo demás lo resolvieron con alta solvencia los jugadores de García Pimienta.

La nota negativa del primer periodo fue la lesión de Enzo Loiodice, que debió ser relevado a los diez minutos. En un forcejeo con el ex amarillo David Timor, el galo volvió a caer al suelo y necesitó de la atención médica por un nuevo problema en el hombro. Abandonó el campo de El Alcoraz en camilla, ovacionado por los aficionados locales y los seguidores de la UD Las Palmas presente en El Alcoraz.

Las Palmas mejoró de forma ostensible en la segunda parte. Al fin se apoderó del balón y Jesé, en dos ocasiones más, probó los guantes de Andrés Fernández.

Todos los intentos amarillos por conseguir el gol se malograron, aunque Armando Sadiku pudo cambiar el signo de la tarde cuando el reloj alcanzaba el minuto 90. Se buscó un hueco desde la frontal y su disparo potente iba bien colocado hacia las redes. Pero en última instancia lo abortó Andrés Fernández, convertido ya en gran protagonista del partido.