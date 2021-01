La UD Las Palmas se desplaza con 22 jugadores a Miranda de Ebro

La UD Las Palmas disputa en Anduva la jornada de este fin de semana. El conjunto grancanario se enfrenta al Mirandés con el objetivo de sumar otra victoria en 2021, en un campo en el que hasta el momento no ha logrado puntuar en las cuatro visitas que ha realizado a Miranda de Ebro. Para este encuentro, el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha convocado a 22 jugadores.

�� Ya tenemos lista de convocados para medirnos al @CDMirandes.#MirandésLasPalmaspic.twitter.com/W7RM0jcmaM — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 30, 2021

En lo que llevamos de año, la UD Las Palmas ha disputado 3 partidos, Espanyol, Mallorca y Leganés, y ha logrado tres triunfos. El conjunto grancanario está situado actualmente con 32 puntos en la tabla clasificatoria. El posible once del equipo isleño ante el Mirandés podría estar formado por Álex Domínguez; Dani Castellano, Eric Curbelo, Álex Suárez, Álvaro Lemos; Benito Ramírez,Javi Castellano, Sergio Ruiz, Aridai; Sergio Araujo, Edu Espiau. Sobre el partido, Pepe Mel indicó "cada encuentro es diferente, no estoy hablando de ganar o perder, sino de hacer las cosas bien. Si se hacen y luego el resultado no se da, me iré satisfecho, más allá de que no hayamos podido ganar".