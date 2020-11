La UD Las Palmas continúa sin ganar como visitante

Las Palmas debió afrontar una contradicción en el partido de la Nova Creu Alta. Cuando mejor estaba en el rectángulo, malogrando incluso algunas claras ocasiones, una jugada de VAR cambió el escenario a los 32 minutos. La sala de consulta modificó la primera decisión del colegiado Moreno Aragón que había anulado un tanto de Cuevas. El árbitro había señalado fuera de juego, pero no así sus colegas de la revisión. Los amarillos habían dominado hasta entonces, gozaron Espiau y Benito de esas opciones, pero el marcador se viró en su contra. Y Pepe Mel no esperó más acontecimientos porque algo que no le convencía al técnico del conjunto grancanario. A la media hora entró Sergio Araujo para apoyar en las acciones ofensivas del equipo. La puntería del Sabadell fue exquisita en ese tramo del día. Porque al borde del descanso su segundo lanzamiento a puerta acabó en las redes del equipo visitante de nuevo. El gol del 2-0, obra de Guruzeta, complicó aún más los planes de la UD Las Palmas para el resto del choque.

Las Palmas se lanzó en una ofensiva más intensa en la segunda parte, en la búsqueda de un gol que acortara la inmerecida distancia. El portero Mackay ya había aparecido en el partido, con intento de asedio a su portería, cuando se produjo el tercer acontecimiento adverso para Las Palmas. La expulsión de Jonathan Silva, como último defensor, le dio una vuelta de tuerca definitiva al intento isleño de reaccionar el encuentro. Aún así, con diez, Las Palmas logró recortar la renta con una jugada individual de Sergio Ruiz. Pero minutos después un mal despeje del portero Valles lo aprovechó Adri Cuevas para establecer a puerta vacía el 3-1.