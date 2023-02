La UD Las Palmas continúa líder de Segunda División

Una victoria más, tres pasos más. La UD Las Palmas saldó con éxito el paso de la Ponferradina por el Estadio de Gran Canaria. Un gol de Sandro y otro involuntario del berciano París Adot sellaron en la segunda parte el 2-0 de un partido disputado ante 20.474 espectadores que asistieron este domingo al recinto isleño.

El encuentro brindó un comienzo con incertidumbre. A pesar de que Las Palmas asumió desde el pitido inicial la responsabilidad del control, fue la Ponferradina quien gozó de una óptima oportunidad que desbarató Álvaro Valles cuando el reloj marcaba el minuto 8. El meta de La Rinconada rechazó en dos tiempos un disparo raso de José Naranjo, que había logrado romper la última línea defensiva local. Quedó en susto.

Las Palmas disfrutó apenas tres minutos después de una mejor ocasión para lograr el gol de apertura. Loren fue objeto de penalti por parte del zaguero Amo. El atacante amarillo le arrebató el balón en el área y fue objeto de un derribo por parte del defensor berciano. El mismo Loren ejecutó la pena máxima, pero el meta iraní Amir adivinó la dirección del lanzamiento y lo rechazó.

Ese momento aciago no cambió la propuesta de partido que habían confeccionado los amarillos, con la ausencia de Jonathan Viera como nota más relevante en el once. Sin embargo, ya no hubo más momentos cercanos al gol durante la primera mitad. Las Palmas asumió la posesión del balón, pero su rival se organizó de forma solidaria creando obstáculos para que los amarillos no encontraran más vías hacia el área de Amir.

En el minuto 52, Loren volvió a amenizar las iniciativas locales. Desde fuera del área chutó con fuerza y generó inquietud en Amir, que vio pasar el balón cerca de su carpintería. Minutos después el meta persa controló con seguridad otro disparo lejano de Alex Suárez, que se había sumado al ataque.

Los jugadores de García Pimienta se esmeraron en cambiar el ritmo del juego en el comienzo de la segunda parte, aún sin cambios en las dos formaciones titulares. Querían trasladar la residencia de su central de operaciones más cerca del área visitante. Y con ese propósito el técnico movió piezas de banquillo a la hora, con las incorporaciones de Marc Cardona y Sandro Ramírez. Y minutos después le tocó el turno a Marvin Park.

Y fueron los jugadores del banquillo los que esta vez protagonizaron los tantos de la victoria. A los 75 minutos, un centro tras carrera de Marvin Park lo colocó Sandro en las redes de Amir. Y tres minutos después, tras una falta lateral emitida por el propio Sandro, el balón golpeó la espalda del defensor París Adot y se dirigió de nuevo hacia el fondo de la portería visitante.