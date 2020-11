La UD Las Palmas consigue la victoria ante el Sporting

El once grancanario apeló a su amor propio para salvar un compromiso complejo ante el Sporting, con novedades importantes en el bloque titular: Álex Domínguez jugó su segundo encuentro profesional en la portería y regresaron a sus puestos naturales jugadores como Jonathan Silva, Clemente e Iemmello. Pero el intento no fructificó en la primera parte, donde el rostro de los amarillos estaba desencajado por la deriva de los acontecimientos. Las Palmas no encontraba su sitio en el campo cuando, tras una combinación en ataque, Dujka cayó entre Domínguez y Silva. El colegiado señaló penalti, que el mismo serbio ejecutó. Los amarillos ponían corazón pero no gozaban de ocasiones ante la meta de Mariño. Pero el encuentro se complicó aún más. En otra jugada similar Djuka encaró otra carrera frente al portero y anotó el segundo de la fría noche. El colegiado anuló el tanto en primera instancia, pero el VAR lo ratificó minutos después, rectificando el inicial fuera de juego. Fueron dos duros golpes de asimilar porque en el primer tiempo Las Palmas no tenía presencia en el área asturiana.

Sin embargo, Mel introdujo dos cambios en el descanso (entraron Kirian y Loiodice) y su equipo regresó con otras sensaciones al campo de juego. En dos minutos, Rober igualó el encuentro con dos remates tras servicios iniciales de Kirian. El 1-2 fue producto de un saque de esquina, enganchando el cuero con la zurda dentro del área. Y el 2-2 llegó tras un servicio profundo del tinerfeño que el extremo cazó para luego cruzar ante Mariño. El encuentro había empezado camino de un nuevo destino. El Sporting apareció menos en el área canaria y los isleños se vaciaron para dar la vuelta completa al marcador. Fueron los otros dos cambios los que generaron la jugada del gol de la victoria. Claudio corrió a toda velocidad un contragolpe y cedió para Espiau, que cruzó con acierto el balón ante el meta asturiana. La hazaña se había completado.