La UD Las Palmas consigue un punto en Montilivi

La primera llegada hacia la portería del Girona llegó pronto por parte de la UD Las Palmas, con una internada de Benito que fue cortada por el zaguero Calavera. El aldeano se quejó de un codazo en la cara, pero el colegiado no concedió el penalti reclamado por los discípulos de Pepe Mel. Era el minuto 3, pero el hecho no cambió la ruta de los amarillos. Las Palmas había salido al terreno pisando el campo del Girona, con constantes internadas por las dos bandas. Benito se entendía con Jonathan Silva y Rober con Lemos. Las jugadas, sin embargo, no finalizaban en la zona de remate con un equipo local que se replegó con orden.El juego transitó con vivo ritmo y los amarillos desplegaron también varios contragolpes. Pasada la media hora de juego, Rober chutó con la izquierda tras acción personal y Juan Carlos repelió con sus guantes el disparo del extremo zurdo. Fue la mejor ocasión antes de que Sergio Ruiz, al borde del descanso, certificara al fin la renta para la Unión Deportiva. La carga se realizó por la derecha con un servicio final de Rober al corazón del área, donde apareció el cántabro para cruzar el cuero de forma inapelable.

La ofensiva del Girona llegó tras el descanso. Alvaro Valles debió intervenir en varios disparos lejanos y también tras un cabezazo de Bernardo. Las Palmas asentó sus líneas para proteger la renta y salir con velocidad tras robo o recuperación. Pero tras un constante bombeo de balones al área canaria llegó el empate obra de Bernardo. Fue jugada de estrategia y el central remató picando el balón frente a Valles. Las Palmas echó el resto buscando el segundo tanto. Loidoice golpó el larguero desde fuera del área y minutos después de Jonathan Silva cruzó el balón ante el portero local, perdiéndose el disparo junto al poste. Fueron las últimas ocasiones en una etapa final donde los amarillos buscaron más el segundo gol.