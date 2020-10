La UD Las Palmas comunica que finalmente no aplicará el ERTE a Raúl Fernández y Christian Rivera

La UD Las Palmas no aplicará finalmente el ERTE a los jugadores Raúl Fernández y Christian Rivera. Así lo señaló el club de manera oficial en un comunicado, en el que señala "La UD Las Palmas ha decidido no aplicar un ERTE a los jugadores Christian Rivera y Raúl Fernández. En el caso de Rivera se encuentra inscrito en LaLiga, con ficha federativa, y a plena disposición del entrenador, Pepe Mel, quien ha aprovechado la sesión de entrenamiento vespertina para comunicar al resto de la plantilla la plena incorporación del centrocampista. Por lo que respecta a Raúl Fernández, el guardameta no cuenta con ficha federativa. Entiende el club que, atendiendo a los criterios de los servicios médicos de la UD Las Palmas, el jugador no será apto para participar en competiciones oficiales, al menos, hasta enero de 2021. Por lo que se estima necesario liberar esa ficha federativa y que pueda ser ocupada por otro jugador en plenas condiciones físicas, que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos deportivos de la UD Las Palmas para la actual temporada".