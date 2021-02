La UD Las Palmas cae goleada en Castalia

Pepe Mel había advertido antes de zarpar hacia Castellón de la Plana que no tenía muchos motivos para variar lo que el equipo amarillo había realizado una semana antes, frente al Cartagena. Y así su formación fue la misma, con el obligado cambio del sancionado Maikel Mesa por Benito Ramírez. Todo transitaba en el vagón del 0-0 hasta que el partido cambió de matices con la primera jugada polémica. El VAR asesoró al colegiado Sánchez López para cambiar una decisión inicial y señalar el noveno penalti de la temporada en contra de la UD Las Palmas. El balón, tras un saque de banda, llegó a las posiciones de los hermanos Castellano y el colegiado interpretó, tras revisión, que había contacto con la mano de Javi. Marc Mateu puso por delante al Castellón desde los once metros. Y en nerviosismo cundió entre los amarillos tras la expulsión de Sergio Araujo, que recibió dos cartulinas amarillas en apenas tres minutos. La tarde se volvió gris y Las Palmas perdió la batuta del partido en una primera parte en la que no volvió a ocurrir nada más relevante en las áreas. Pero los planes iniciales se habían extraviado a los 26 minutos con el gol en contra y el jugador menos en el césped de Castalia.

El partido se mantuvo plano hasta el descanso. Pepe Mel intentó dar un vuelco a la situación con los cambios y un sistema de tres centrales. Pero un error en la salida de balón dio una vuelta de tuerca a todo, con el segundo gol local obra de Jorge Fernández. A la contra llegaron los dos siguientes tantos de Rubén Díez, duros mazazos que anulaban el esfuerzo de reacción de los amarillos. Ni siquiera de penalti, porque en el último minuto el portero Oscar Whalley rechazó un lanzamiento a Ale Díez.