La UD Las Palmas buscará ante el Fuenlabrada salir del bache de resultados

Otra semana de preparación para la Unión Deportiva Las Palmas con un nuevo objetivo en mente: la victoria contra el Fuenlabrada, un equipo que se encuentra empatado a puntos con el conjunto grancanario. Los resultados de las próximas semanas se plantean importantes, pues pueden decantar la lucha por el playoff para alguno de los equipos que se encuentran en pugna por entrar, o puede terminar de trasladar a la nada las aspiraciones de estos combinados. El equipo dirigido por Pepe Mel está llevando a cabo las sesiones preparatorias durante la semana entrenamiento de cara al partido que les enfrentará a los madrileños el sábado a las 15 horas en el estadio Fernando Torres. Ambos equipos se encuentran ahora mismo en la misma situación: con 36 puntos, están a 7 de la zona de fase de ascenso a Primera, y a 8 del decimoctavo puesto, el que marca el descenso. Solo el diferencial de goles hace que el equipo grancanario(-9) esté por debajo del madrileño(0) en la clasificación de liga. Si bien la última racha de resultados no ha sido positiva, sí lo es el rendimiento individual de algunos jugadores de Las Palmas. Es el caso de Sergio Ruiz, que llega al partido de este fin de semana tras haber metido uno de los mejores goles del equipo esta temporada contra el Rayo Vallecano. También es destacable el estado físico de Jesé, que ha sorprendido de manera positiva hasta el punto de permitirle jugar el encuentro completo tras casi dos años sin hacerlo. Además, su posición en el campo como delantero con movilidad puede darle muchos espacios a un equipo que cuenta con mucho talento llegador en mediocampo. El jugador grancanario fue de los más destacados del encuentro contra el equipo de Vallecas. El Fuenlabrada, por su parte, llega al equipo tras una extraña racha de resultados. No pierde un encuentro desde el 11 de enero contra el Sporting de Gijón, pero desde entonces ha empatado 6 partidos y ganado 1. No solo eso, han empatado 15 veces en las 28 jornadas disputas, más que ningún otro equipo en la categoría. Han perdido 6 encuentros, igual que Sporting y Espanyol, siendo el Mallorca el único que baja en toda la clasificación de esa cifra, con 4. Sin embargo, sus 7 victorias en toda la temporada solo las igualan o empeoran los cuatro equipos que se encuentran en el descenso. Resultados que hacen que el equipo ande en tierra de nadie, lejos del descenso y de los puestos acreditativos del playoff de ascenso. El último partido entre ambos conjuntos acabó 3-3, con un gol en el minuto noventa de Clau Mendez para certificar el empate en un gran encuentro.