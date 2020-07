La UD Las Palmas busca una victoria para soñar con la fase de ascenso

La UD Las Palmas juega hoy a las 18.30 horas en el Alcoraz ante la SD Huesca con el objetivo de sellar la permanencia y poder empezar a soñar con la posibilidad de entrar en la fase de ascenso a Primera División. El conjunto grancanario está actualmente con 47 puntos, con lo que un triunfo ante el equipo de Míchel, que pugna por el ascenso directo, situará al club isleño con la permanencia matemática y se quedaría muy cerca de las plazas que optan a disputar la fase de ascenso.

Para este encuentro, el técnico del conjunto amarillo repetirá el mismo once que jugó ante el Elche, excepto pedri, que por sanción se perderá esta jornada. Con lo que el equipo estará formado por Josep Martínez; De la Bella, Mauricio Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo; Benito Ramírez, Javi Castellano, Galarreta, Aridai; Narváez y Rubén Castro. Sobre el partido de esta tarde, Fede Varela señaló "es un partido clave dentro de nuestras aspiraciones futuras, pero nosotros no miramos más allá de los tres puntos. Sería un plus ganarle a un equipo como el Huesca, pero tenemos la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Físicamente, en ningún partido nos hemos sentido inferiores y vamos a ir a jugar todos los partidos de tú a tú, ya sea ante el primero o el último".