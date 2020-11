La UD Las Palmas busca la quinta victoria de esta temporada

Solamente tres días más tarde de la derrota ante el Sabadell, la UD Las Palmas tendrá una gran oportunidad de reivindicarse ante un conjunto que lleva tres victoria en los últimos cinco partidos y que se encuentra nada más y nada menos que a un punto de los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Además, al ser el equipo de Miranda del Ebro uno de los equipos menos goleados de la categoría, el volver a ser intensos y más agresivos en ambas áreas se presenta como un aliciente para el equipo amarillo. El propio Pepe Mel dijo en la rueda de prensa posterior al partido en la Nova Creu Alta que la plantilla debe "ser intensa desde el minuto uno". Sobre el partido ante el Mirandés, el entrenador madrileño, que atendió a los medios este martes en la rueda de prensa previa al partido, también comentó que "el Mirandés nos va a exigir mucho. Es uno de los equipos más en forma de la categoría. Debemos tener el mismo nivel de intensidad que ellos". Además, sobre las lesiones de los futbolistas y la incógnita de que puedan o no jugar, el míster aseguró que "no tenemos que poner excusas, no hay que acordarse de los que no estén en el campo, hay que competir al 100%". Por parte del conjunto visitante, también compareció ante los micrófonos un viejo conocido de la Unión Deportiva Las Palmas. Raúl Lizoain, quien aseguró que el encuentro contra los amarillos lo afrontará de una "manera especial", pero que la escuadra rojilla deberá ir "a por los tres puntos". De las cuatro veces que amarillos y rojillos se han enfrentado en el Estadio Gran Canaria, la UD Las Palmas tan solo ha cedido dos puntos y fue en la temporada del retorno a la Primera División.