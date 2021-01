La UD Las Palmas busca su cuarta victoria consecutiva en la competición liguera

A Las Palmas no le puede ir mejor en este nuevo año. 2021 ha traído consigo tres victorias consecutivas contra los rivales más poderosos de la categoría, tres conjuntos que el año pasado militaban en la Primera División Española. Se empezó con una victoria por la mínima ante el Espanyol, se continuó con un cero a uno de prestigio en Mallorca y la última jornada fue el Leganés el que besó la lona. Para certificar que este año puede ser diferente para los pupilos de Pepe Mel, el objetivo de este domingo no es solamente batir a un equipo joven como el Mirandés, sino también, plantar bandera en un campo en el que no se ha conseguido ganar.

Enfrente, estará un CD Mirandés que curiosamente no ha sumado de tres como local en esta temporada y que en sus últimos cinco partidos tiene un balance de dos victorias y tres derrotas. La escuadra rojilla se encuentra además a dos puntos de Las Palmas y en la undécima posición.

Pero a pesar del buen arranque de año del equipo dirigido por Pepe Mel, hay una situación que por desgracia sigue mermando al fondo de armario de la plantilla: las lesiones. Para el duelo que se dispute en Anduva no podrán estar las ya bajas de larga duración aseguradas de Aythami y Cedrés, las de Rober y Jonathan Silva por coronavirus, y se suma la de Kirian. El mediapunta tinerfeño sufrió esta semana una lesión en el bíceps femoral derecho y estará de baja entre cuatro y seis semanas. Por su parte, Óscar Clemente dio negativo en su última prueba PCR y está ya a las órdenes del míster.

Sobre el partido de Anduva habló Pepe Mel, que este pasado viernes atendió a los medios vía telemática: "Nunca hemos logrado ganarle al Mirandés en su casa y es un reto. Hemos dado demasiadas muestras de que cuando no estamos enchufados nos convertimos en un equipo muy vulnerable". También habló sobre reparto de goles entre sus jugadores: "Para un equipo siempre es bueno que los goles se repartan, para mí es una obsesión tener a gente en el campo con gol. Hace que el equipo sea más peligroso de cara al rival".

Por parte del CD Mirandés, también acudió a rueda de prensa un viejo conocido como Raúl Lizoaín. El portero grancanario aseguró que "A Las Palmas siempre hay que tenerle respeto". Con respecto a su equipo, indicó que “en Cartagena se demostró que cuando competimos al 100% es difícil ganarnos. Si bajas en intensidad, cualquier rival te puede ganar”.