La UD Las Palmas busca cerrar el año en casa con una victoria

El Estadio Gran Canaria vivirá este domingo el último partido del año, que medirá a la UD Las Palmas frente al Albacete Balompié. Tras disputar dos jornadas consecutivas fuera de la isla, la UD Las Palmas buscará ante su afición una importantísima victoria que le permitiría continuar una semana más al frente de la tabla y mantener así el liderato en solitario.

El Albacete, el rival a batir.

El Albacete Balompié ha logrado hasta ahora 26 puntos distribuidos en 6 victorias, 5 derrotas y 8 empates y llega a la cita con dos bajas, la de Maestre y Javi Jiménez. Con una plantilla en la que combinan a la perfección experiencia y juventud, el conjunto de Rubén Albés, en el que se encuentra el ex amarillo Maikel Mesa, aterrizará en Gran Canaria con la idea de obtener un buen resultado que le permita al cuadro manchego escalar posiciones en la tabla.

"Hemos dado un paso adelante a nivel defensivo"

El central amarillo Saúl Coco indicó en la rueda de prensa previa que el equipo "ha seguido mejorando en tareas defensivas, es un trabajo de todo el bloque". Y añadió que el grupo "ha demostrado que somos valientes y cuando nos tenemos que juntar también lo hacemos bien". Coco reiteró además el agradecimiento de todo el grupo a las muestras de apoyo que están recibiendo de la afición, funtamental para lograr los resultados: "Ellos hacen posible que demos nuestro mejor nivel".

"Queremos acabar el año en casa con buenas sensaciones"

El entrenador de la UD Las Palmas García Pimienta aseguró de cara al encuentro ante el Albacete que "me preocupan todas las bajas que tenemos, firmaría que ellos y nosotros tuviésemos a todos los jugadores disponibles. No vamos a tener a Enzo ni a Jonathan pero tenemos a Nuke, Fabio, Óscar Clemente, Moleiro… cuando pasa una situación como esta vamos más justos, pero no vamos a poner ninguna excusa y presentaremos un equipo exigente y competitivo". Además, hizo balance del año: "El final de temporada pasada fue muy bueno y ese proyecto que se inició se está consolidando. Queremos acabar el año con esa buena sensación que estamos teniendo".