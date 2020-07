La UD Las Palmas afronta el último partido de la temporada

La UD Las Palmas afronta la última jornada de la temporada ante el Extremadura en el Estadio de Gran Canaria a las 17.30 horas con el objetivo de conseguir la victoria y acabar de la mejor manera posible la competición actual. Al no jugarse nada ninguno de los dos equipos, Las Palmas sin opciones de fase de ascenso y el Extremadura descendido, el encuentro no se disputará junto al resto de equipos, que disputarán sus partidos en horario unificado a las 20 horas. Para este último choque de la temporada, el técnico del conjunto grancanario realizará cambios en el once, por ejemplo la entrada en el centro del campo de Josemi, al que Mel quiere ver desde el principio de cara a poder contar con él para la próxima temporada 2020-2021.

La UD Las Palmas, a falta de esta última jornada, ocupa el puesto 13 de la clasificación con 54 puntos, mientras que el Extremadura está situado en el puesto 21 con 43 puntos. Pepe Mel indicó "habrá cambios en el once porque quiero ver jugadores de cara a la próxima temporada". Hasta una hora y media antes del partido no se conocerá la convocatoria ni el once inicial, ya que el técnico del conjunto isleño ha convocado a todos los jugadores para este encuentro.