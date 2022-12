La UD Las Palmas acaba la primera vuelta en puestos de ascenso directo

Las Palmas, con un gol de Marc Cardona, se impuso en Villarreal (0-1) en un encuentro que afrontó con diez hombres desde el minuto 15 tras la expulsión de Mfulu y en el que fue superior al equipo local, sobre todo en la primera mitad.



La victoria, que coloca provisionalmente a Las Palmas como líder de la categoría, se fraguó gracias a la valentía del equipo canario, que no se encerró en su parcela y que impidió que el Villarreal dispusiera de claras ocasiones de gol, aunque en la más nítida (minuto 80) Arana envió el balón a un poste.



Tras la primera ocasión del encuentro, en un remate del visitante Óscar Clemente, se produjo una acción que parecía iba a ser clave para el desarrollo del choque, ya que Mfulu vio la roja directa tras una rigurosa decisión arbitral después de una falta a un jugador rival cuando se llevaban quince minutos de juego.



La expulsión no amilanó al conjunto visitante, que, tras la entrada de Fabio por Clemente para afianzar el centro del campo, se adueñó por completo del encuentro a pesar de estar con un hombre menos.



A medida que pasaban los minutos, Las Palmas incrementaba su protagonismo, ya que no se limitó a defender, sino que controló el juego a base de anticipación y velocidad.



En el minuto 28, en una gran jugada colectiva, Marc Cardona adelantó al conjunto canario, que dispuso de alguna oportunidad más para marcar y que, sobre todo, anuló por completo a un Villarreal B que no encontraba la forma de hacer daño a su oponente.



La primera ocasión para el Villarreal B llegó al medio minuto de la reanudación cuando Forés se quedó solo ante Domínguez, pero no embocó el balón. Siete minutos después, una gran parada del meta visitante evitó el empate.



El filial del Villarreal mejoró respecto a la primera parte al mismo tiempo que el conjunto visitante empezaba a acusar el esfuerzo de los muchos minutos en inferioridad.



El árbitro, en el minuto 63, pitó un penalti a favor del equipo local que rectificó tras revisar en el VAR poco antes de que el técnico visitante, García Pimienta, quitara a los dos hombres más ofensivos, Pejiño y Marc Cardona, para dar entrada a Álvaro Jiménez y Andone con el fin de refrescar su ataque.



Las Palmas, con menos balón que en la primera parte, se mostraba compacto ante un Villarreal B sin apenas ideas y falto de ritmo, que inquietaba poco a su oponente.



En el minuto 80 llegó el disparo de Arana a un poste cuando ya Las Palmas acusaba mucho la exigencia del tiempo con un jugador menos y solo le quedaba resistir. Lo hizo y logró una victoria de prestigio ante un Villarreal B al que no le bastó con la ligera mejoría de la segunda mitad.