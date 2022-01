La UD Las Palmas abrirá expediente a los jugadores que salieron de fiesta tras la derrota de Fuenlabrada

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado que se va a abrir expediente a Óscar Clemente y Rober González, dos jugadores del equipo amarillo, que aparecen en un vídeo difundido por Iris Mel, hija del ex entrenador del equipo, Pepe Mel, donde se puede ver a ambos de fiesta en una discoteca, incumpliendo los protocolos establecidos por las autoridades.

En su perfil de Instagram, la joven señala textualmente que “mira que soy la persona que defiende a todos los jugadores porque no son robots y necesitan salir a divertirse. Tengo a muchos amigos futbolistas y profesionales. Pero el respeto no se debe de perder, tanto por la gente que paga por verte día a día, como por la persona que apuesta por ti y lo echan el mismo día. Después de perder 3-2, echar al entrenador, el cual trae a uno de los de vídeo y apuesta personalmente por él y le debe bastante...”

Prosigue señalando que “creo que hay muchos días para salir por empatía con las otras personas. Pero si sales porque te da igual la persona, por lo menos no subas vídeos. Que el fútbol es muy perro y no sabes si te lo vas a volver encontrar en el futuro. Pensaba no subirlo, pero si a ellos les da igual a mi menos, a ver si por lo menos mañana tienen remordimiento de conciencia. Yo estoy sin dormir con ansiedad por las nubes y esto me ha parecido increíble, apostillaba”.

La publicación de este vídeo sucede al cese de Pepe Mel al frente del banquillo del equipo, tras la última derrota del equipo en la cancha del Fuenlabrada por 3 a 2. La decisión se comunicó este domingo por la noche, tras una reunión de la directiva del equipo. Este lunes Miguel Ángel Ramírez señalaba que los jugadores "podían salir, era su día libre, pero no es lo más decoroso en la situación que estamos pasando". Añadía que "el Club tomará medidas".

