Lakovic: " Me voy contento por la victoria, pero hay cosas que mejorar"

Jaka Lakovic analizó la victoria en la EuroCup (81-89) ante el París Basketball. El entrenador del CB Gran Canaria señaló que "AJ fue importante para nosotros. Anotamos los tiros decisivos. Pero no hemos sido lo suficientemente duros en defensa. En la segunda parte jugamos a quién mete más puntos, y no creo que sea nuestro objetivo. Me voy contento por la victoria, pero hay cosas que mejorar".

Además, Lakovic indicó que "estoy feliz por la victoria, porque estaba preocupado por el estilo de juego de Paris Basketball. Su estilo de juego es diferente, con mucho uno contra uno, muy individual. Debíamos cambiar el chip. En algunos momentos no lo logramos, no hicimos el trabajo bien del todo".

También habló Lakovic del calendario que tiene el equipo a corto plazo, y afirmó que "antes de Hapoel tenemos Liga Endesa, y la ‘ventana FIBA’. Queremos ir partido a partido. La liga regular de EuroCup es importante, pero no crucial. Luego tienes eliminatorias a vida o muerte. Tenemos que llegar bien a esa ronda".