Lakovic, técnico del CB Gran Canaria: "Estar en la Copa es un premio a la buena primera vuelta del equipo"

Lakovic analizó la victoria (75-91) ante el Joventut y también habló de la clasificación para la Copa del Rey. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "quiero felicitar a mis jugadores por un gran partido, gran esfuerzo. También por cerrar la primera vuelta de manera muy buena. Y por la clasificación para la Copa del Rey, que es un premio a una primera vuelta que hemos disputado bien".

El técnico del conjunto grancanario indicó que "entramos al partido muy enchufados, cogimos confianza y defendíamos muy bien. Luego, en el tercer cuarto, Joventut cambió un poco su defensa. No estábamos cómodos contra ella, pero lo más importante es que no perdimos la cabeza. Hemos seguido jugando y al final es una buena victoria, contra un gran rival que tenía bajas. Es una importante de mucho mérito para mi equipo".

También afirmó Lakovic que "uno de los objetivos era estar en la Copa del Rey. No sabíamos dónde íbamos a estar después de 17 partidos. Era un equipo nuevo, con entrenador nuevo, y no sabíamos qué podía esperar. Cerrar la primera vuelta con 10 victorias es un trabajo bien hecho, pero esto no para con la Copa del Rey. Es un torneo en mitad de temporada y tenemos que seguir".