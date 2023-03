Lakovic: "No hemos tenido intensidad"

Jaka Lakovic analizó la derrota (80-66) ante el Granada. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "han jugado mejor y nosotros no hemos entrado bien al partido. No hemos tenido intensidad y hemos perdido dos claves que nos hemos puesto antes del partido. La primera era defender bien su contraataque".

Lakovic también indicó que "Covirán Granada ha encontrado confianza, ha encontrado su juego y en ningún momento hemos estado a su altura. Incluso hoy, con malos porcentajes y varios tiros abiertos, no hemos podido. Espero que mejoremos para el próximo partido".

El entrenador del CB Gran Canaria afirmó que "es difícil, porque sinceramente creo que podemos hablar o no del arbitraje, pero lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, porque no hemos estado a la altura del partido. Pensamos que algunas decisiones no estaban acertadas y nos puede gustar más o menos, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos".