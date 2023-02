Lakovic: "No hemos manejado bien el último cuarto"

Jaka Lakovic analizó la derrota (82-76) ante el Valencia Basket. El técnico del CB Gran Canaria indicó que "fue un partido de excelente nivel donde todos pudimos disfrutar. Hemos jugado un buen partido y creo que al final no hemos manejado el partido como deberíamos haberlo hecho. Teníamos varias faltas para hacer y no las hemos utilizado. La calidad de Chris Jones, ya la habíamos visto el viernes, fue decisivo. Nosotros tenemos que aprender a manejar el último cuarto con ventaja, y a hacer mejor las faltas".

También indicó que "un gran equipo como Valencia hace ajustes y es normal que no vayas a estar haciendo mates los 40 minutos. Esto no pasa al máximo nivel. Tuvimos varios tiros completamente abiertos, de tres, que en algunos momentos claves no hemos anotado. Ellos sí. Por ahí estuvo la diferencia".

El entrenador del conjunto grancanario afirmó que "creo que a pesar de la derrota hoy, salimos de aquí con buenas sensaciones. Sinceramente creo que hemos hecho buen partido, incluso podríamos haberlo ganado con algunos detalles del último cuarto. Especialmente la utilización de faltas. El partido podría haber acabado diferente. Al final, como he dicho, creo que el equipo puede ir a Gran Canaria con buenas sensaciones para preparar la Copa del Rey".