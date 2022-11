Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Girona está demostrando que está en línea ascendente"

Jaka Lakovic analizó la actualidad del CB Gran Canaria. El técnico del conjunto amarillo indicó que "creo que la ‘ventana FIBA’ no viene bien para nadie. Ni para los equipos ni para las selecciones, porque los mejores no pueden jugar. No va bien para ninguna parte. Nosotros veníamos en un buen ritmo, en buena dinámica, y ahora se nos han ido siete jugadores. Bueno, el trabajo diario es más complicado pero es lo que es y hay que trabajar con ello".

También añadió Lakovic que "el trabajo diario es más complicado pero es lo que es y hay que trabajar con ello. Prepararnos bien esta semana, refrescar físicamente, recuperar y prepararnos para entrenar bien la semana que viene".

Además, el entrenador del equipo isleño señaló que "no hay ningún partido fácil en ACB. Girona ya ha demostrado estar en línea ascendente y tienen dos semanas para entrenar más, para prepararse. Jugaremos en su casa, y ya vimos que contra Murcia jugaron mucho mejor que a domicilio. Tenemos que prepararnos bien, con mentalidad de ir al 100%. No esperamos ningún regalo".