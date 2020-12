Kilpatrick, jugador del Herbalife Gran Canaria: "Estoy emocionado de estar aquí"

Sean Kilpatrick, nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria, analizó su llegada a la isla y su fichaje por el conjunto grancanario. Kilpatrick indicó "estoy emocionado de estar aquí. He escuchado muchas cosas buenas de la liga, del tipo de jugadores que vienen a jugar aquí. Lo más importante para mí es mantener lo que hago, no puedo cambiar quién soy, solo puedo seguir trabajando duro y ayudar al equipo a estar en la mejor situación posible para ganar, esa es mi única preocupación".

Kilpatrick afirmó "el principal motivo para venir fue que me gusta cómo juega el equipo. Vi el partido de EuroCup del otro día y se jugó con un ritmo alto. Hay jugadores que pueden tirar, gente atlética, y creo que se puede defender a buen nivel, con buenos exteriores e interiores. Debemos seguir unidos, creyendo en el trabajo y manteniendo el grupo unido. Así podremos conseguir buenas cosas en la Liga Endesa. Es algo que me explicó el entrenador: que necesitaba puntos, y en cuanto me dijo eso le dije que ya estaba de camino. Fue muy insistente en cuanto hablamos por teléfono. Me quería de forma clara y eso me dio la sensación de que era especial venir a jugar a esta isla".