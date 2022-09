Khalifa Diop: "Es una ilusión quedarme en Gran Canaria porque me siento como en casa"

Khalifa Diop analizó la actualidad del equipo y los objetivos que tiene para esta campaña. El jugador del CB Gran Canaria señaló que "desde que llegué a Gran Canaria me ayudaron mucho, desde las categorías inferiores a ACB. Se lo agradezco a todos los entrenadores. Seguiré a mi ritmo, entrenando, para llegar lo más lejos posible".

Además, el pívot del conjunto insular indicó que "es una ilusión quedarme aquí porque me siento como en casa. Este año tendré oportunidades para hacerlo mejor que el año pasado y por eso preferí aquí, para seguir mejorando en los entrenos dentro y fuera de la cancha, para llegar lo más alto posible en la liga".

Khalifa Diop afirmó que "me gusta que el equipo tenga muchos jóvenes que vienen de la cantera. Me alegra que siga Oliver porque nos ayuda a Olek y a mí en los entrenos, en los partidos. Hay cosas que la gente no ve, pero nos ayuda bastante. Defendiéndole, o defendiéndonos, aprendes muchas cosas sobre el baloncesto".