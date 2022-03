Kenny Chery, jugador del CB Gran Canaria: "Estoy listo para jugar el sábado"

Kenny Chery fue presentado como nuevo jugador del CB Gran Canaria. El base canadiense señaló que "estoy listo para jugar el sábado. Conozco bien a Dylan, Andrew, Miquel. A la mayoría les he visto jugar, he visto vídeos sobre ellos. Ahora es cuestión de adaptarme, y sobre todo a nivel defensivo traer más energía. En ataque, las cosas saldrán".

También comentó el base del equipo isleño que "estoy feliz por estar aquí y por la oportunidad de ser parte de este club. He seguido a este equipo durante mucho tiempo. Tengo amigos que han jugado aquí, y sé qué tipo de club es, la energía que tienen. Tan solo espero traer más energía al equipo".

Sobre el entrenador del equipo, Chery afirmó que "Porfi entiende a sus jugadores, es un ‘entrenador de jugadores’. Conoce tus habilidades, tus debilidades. Aprendí mucho con él sobre el baloncesto de Liga Endesa. Con Porfi fui capaz de ser yo mismo, y me dio la oportunidad de liderar al Delteco GBC cuando estuve allí, me dio confianza. Cuando me llamó, no lo dudé dos veces".