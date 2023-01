Kaptoum: "Vengo a Las Palmas a sumar y para ayudar al equipo a lograr los objetivos"

La UD Las Palmas presentó en la mañana de este lunes su nueva incorporación, el centrocampista Wilfrid Kaptoum. El director deportivo Luis Helguera inició la comparecencia analizando al nuevo refuerzo amarillo: "Es un centrocampista polivalente que conocíamos hace tiempo y creíamos en su adaptación a nuestro juego, nos va ayudar a subir el nivel".

Kaptoum inició su comparecencia indicando cómo se gestó el acuerdo: "La oportunidad la recibí hace pocos días, cuando me dio la noticia mi agente me dieron ganas de llorar de alegría porque era el sitio perfecto para venir". "Lo que me impulsó a venir fue lo que representa Las Palmas, lo que está haciendo desde el inicio de temporada y la confianza que ha puesto en mi el club y el entrenador. Voy a darlo todo para seguir el máximo tiempo posible aquí y defender al club como se merece", añadió.

El nuevo refuerzo amarillo dijo sobre su estado físico que "me encuentro bien y a disposición del míster".

"El míster me conoce desde que llegué a categorías inferiores del Barça, fue un entrenador muy importante en mi crecimiento. El hecho de que confíe en mis capacidades me motiva más para dar lo mejor de mi y ayudar al club a conseguir los objetivos", dijo sobre su relación con García Pimienta.

En cuanto a su primer contacto con sus nuevos compañeros: "Moleiro y Jonathan son personas muy sencillas y desde el primer momento me han dado conversación, hemos empezado con buen pie en el vestuario".

Sobre sus preferencias en el sistema de juego, Katpoum dijo que "con el juego asociativo que tiene el equipo es más fácil combinar, puedo jugar tanto de seis como de ocho".

"Samuel Eto'o fue muy importante para mi, mi viaje hasta Europa empezó con su fundación, pude acceder a ese sueño tan buscado. Siempre le estaré agradecido por la ayuda que me brindó y por lo que hace por los jóvenes de Camerún", indicó. "No vengo de vacaciones ni a pasar el rato, hay un grupo sano, competitivo y de mucho nivel. Vengo a sumar y a ayudar en lo que pueda", finalizó el jugador.